6月4日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、来シーズンへ向けて選手やスタッフの最新契約情報を発表した。 アルバルク東京は、ブランドン・デイヴィス、大倉颯太、テーブス海、中村浩陸、安藤周人、ザック・バランスキー、平岩玄、ライアン・ロシター、小酒部泰暉の一挙9選手と契約継続を発表した。なお、テーブスとバランスキー、小酒部の3名に