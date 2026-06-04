2028年度前期のNHK連続テレビ小説が『ほんのモキチ』に決定した。ヒロインを河合優実、脚本を宮藤官九郎が務める。 参考：河合優実、初の朝ドラヒロインに「やる気まんまんです！」宮藤官九郎との再タッグに感謝 本作は、日本を代表する歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした、“朝ドラ”史上最も不仲な夫婦の物語。実在の人物を大胆に再構成し、フィクションとして描かれる。家事も育児もせず、奔放で負けず嫌いで