fav meの瀬乃まりんが6月1日、自身のInstagramを更新し、“うるうる泣き顔メイク”の解説動画を投稿した。 （関連：【画像】fav me 瀬乃まりん、“夜爆盛れ”のうるうる泣き顔メイクを解説段々と完成していく様子に注目！） 5月14日のTikTok投稿時のメイクに注目が集まり、コメント欄にはメイク方法を尋ねる声が多数寄せられていた。これを受けて、今回「＼うるうる泣き顔メイク／ ポイントまとめてみたよ」とコメントを添