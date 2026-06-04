（新竹中央社）半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の魏哲家（ぎてつか）董事長（会長）兼最高経営責任者（CEO）は4日に北部・新竹県で行われた株主総会で、過去1年間は大きな成果があり、株価の上昇率は150％を超えたと話した。台湾子会社がTSMCの機密情報の不正取得に関わり有罪判決を受けた、半導体製造装置大手の東京エレクトロンについても言及した。魏氏は、売上高と1株当たりの純利益が過去最高になり、株