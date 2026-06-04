サンパークが運営する生ドーナツ専門店「we♡donuts （We Love Donuts／ウィーラブドーナツ） 」より、2026年 第6弾となる期間限定の新メニューが登場。「大阪ミックスジュースクリーム」「ポテトベーコントマト」「アボカドベーコントマト」を、6月1日より販売開始しました。■メディアでも話題沸騰の“生ドーナツ”専門店が6月の新作発売大阪名物をイメージした「大阪ミックスジュースクリーム」は、フルーツのまろやかな甘