BAKEが運営する北海道生まれのチーズ菓子専門店 「BAKE CHEESE TART」は6月1日から9月14日までの期間限定で、4店舗限定で販売中の「ベイクTHEソフトクリーム」を対象とした「ソフトクリーム スタンプラリー」キャンペーンを開催します。■いっぱい食べて1個プレゼントの特別企画を実施！チーズ菓子専門店が本気でつくった、もうひとつの人気商品「BAKE CHEESE TART」は、全国4店舗限定で販売する人気メニュー「ベイクTHEソ