マイボイスコムは2026年5月1日〜7日、8回目となる「スナック菓子」に関するインターネット調査を実施しました。今回は、スナック菓子を食べる頻度や好きな味、食べる時の気持ち・行動などについて聞いています。■スナック菓子を食べる頻度スナック菓子を週1回以上食べる人は5割強です。男性の比率が女性よりやや高くなっていますが、男性若年層では比率が低い傾向です。■スナック菓子の好きな味スナック菓子を食べる人の好きな味