クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（KKDJ）は6月の環境月間にあわせ、フードロス削減の取り組みのひとつとして、Too Good To Go Japanが提供する、世界No.1※1北欧発フードロス削減サービス「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」限定で、これまでは販売されなかったドーナツを含む「環境月間限定サプライズボックス」を、6月1日から6月30日までの期間限定で販売。あわせて、Too Good To Go導入店舗を全国53箇