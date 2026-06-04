ビーフンシェアNo.1※1のケンミン食品が運営する中国料理店「健民ダイニング」は6月1日から8月31日までの夏季限定で、「すだち香る 冷やしGFしょうゆラーメン」を提供しています。同メニューは、同社が大阪・関西万博に出店した【GF RAMEN LAB】の中でも特に人気を集めた、「GFしょうゆラーメン」を夏仕様にアレンジしたもの。万博で話題となり、約9万人※2が体験した味わいを神戸で再び楽しめる、“アフター万博グルメ”として展