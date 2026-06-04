もうすぐ父の日。日頃の感謝を伝える特別なギフトを贈りたいけれど、「何を選べばいいか分からない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。ニューヨーク発のファッションブランドTheoryでは、これからの季節に活躍する上質なサマーニットを展開中。今回は、父の日のプレゼントにおすすめしたいサマーニット3選をご紹介します。■父の日に贈りたい。Theoryで選ぶサマーニット３選◇1.カジュアルもビジネスシーンも。TPOを選ば