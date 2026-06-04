ジェンダーフリーアンダーウェアブランド「BUSHY PARK」は6月12日、モデル・クリエイターの藤井萩花さんとコラボレーションしたコレクション”GIRL POWER”を発売します。■パートナーとお揃いで着用できるトランクスと、リラックス感あるロンパースBUSHY PARKは、日本人で初めて海外版『PLAY BOY』の表紙を飾った渡辺万美氏がオーナーを務める東京発のブランド。性別や固定観念の枠にとらわれず、下着を自分自身を肯定