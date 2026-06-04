きのう昼すぎ、山形県東根市の会社の敷地内で、鉄くずの回収作業をしていた５２歳の男性が、鉄くずの入ったコンテナとトラックの荷台に挟まれ死亡しました。 鉄くずを除いたコンテナのみの重さが、およそ３５０キログラムだったということです。 死亡したのは、山辺町山辺に住む会社員の５２歳の男性です。 警察によりますと、男性はきのう昼すぎ、東根市東根甲の会社の敷地内で、トラックに搭載されたクレーンを操作し、