エフエムジー＆ミッションは5月29日、韓国発のグローバルメイクアップブランドのVDLから、夏限定の企画セットおよび新色を、Qoo10公式ショップにて発売しました。■リキッドタイプのチークに新色の4カラーも登場企画セットは、4種類を展開しています。「VDL カバーステイン パーフェクティング クッション ファンデーション 企画セット」では、本体とリフィル、セット限定品の「VDL ポア ブラー バーム」、専用パフがセットになっ