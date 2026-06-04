浦和レッズは６月４日、「選手による侮辱的行為について」の第２報を伝えた。「2026年５月31日（日）にJFE晴れの国スタジアムにて行われました明治安田J１百年構想リーグ プレーオフラウンド 第１戦 ファジアーノ岡山戦において確認された、オナイウ阿道による浦和レッズサポーターへ向けた侮辱的行為（中指を立てる行為）につきまして、その後の対応についてお知らせいたします」当事案に関して、本人への聞き取りおよび事実