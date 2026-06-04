スタートアップ企業が成長すれば、マネジメントや専門領域を担う人材を中途採用するタイミングが訪れる。文具通販会社のアスクルも一時期、ハイスペックな人材を次々と採用したが、予想外のミスマッチが起きたのだという。アスクル創業者が、本当に会社の役に立つ人材の見分け方を解説する。※本稿は、実業家の岩田彰一郎『起業家になる前に知っておいてほしいこと 経営の難問を乗り越えるたった一つの考え方』（PHP研究所）の一部