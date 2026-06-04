北中米ワールドカップの日本代表メンバーから外れたNECの佐野航大が６月４日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。「Top country（最高の国）」と綴り、日の丸の絵文字を添えて、ディズニーランドを満喫する様子や、お寿司や近江牛の写真も投稿。「I need another stomach（もう一つ胃袋が必要だ）」と記している。この投稿にはファンから「はぁ可愛い」「いい写真ばっかり」「似合ってます」「かっ