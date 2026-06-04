【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER EIGHTの最新曲「ダンダーラ」のMVが、Storm LabelsオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開された。 ■SUPER EIGHTらしい遊び心が随所に 「ダンダーラ」は、8月5日発売の新作EP『ダンダーラ』のタイトルリードトラック。5月28日より先行配信がスタートしており、第一興商「やっぱ、DAMやね！『やっぱ!?』篇」CMソングとしても話題を集め