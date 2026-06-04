【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ねぐせ。の新曲ウェディングソング「一生僕ら恋をしよう」のスペシャルMVが公開となった。 ■あべこうじ＆高橋愛、本当の夫婦ゆえのリアルなシーンが印象的なMV ウェディングソングとして、“永遠の愛”をテーマに歌った本作には、あべこうじ＆高橋愛夫婦が揃って出演。6月のジューンブライドの季節にふさわしい、本当の夫婦だからこそのリアルなシーンが印