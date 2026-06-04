6月4日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充―――――――――――――― 進学会ホールディングス [東証Ｓ]決算月【3月】6/4発表 保有株数「1000株以上」の区分を追加。QUOカードの金額を2000円分（従来は1000円分）に増額する。 株探ニュース