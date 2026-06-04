●国内勢が買い越す一方、海外勢は9週ぶりに売り越す 東証が4日に発表した5月第4週(25日～29日)の投資部門別売買動向(現物)によると、AI需要の恩恵を受ける電子部品株にも買いが広がり、日経平均株価が前週末比2990円高の6万6329円と大幅続伸し史上初めて6万6000円大台を突破したこの週は、個人投資家が2週ぶりに買い越した。買越額は1057億円だった。前の週は1402億円の売り越しだった。年金基金の売買動向を映すとさ