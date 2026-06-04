大雪山の雪解け水が地下水として全戸に供給される、日本でも稀有な“上水道のない町”北海道・東川町。近年は豊かな水や自然環境に魅せられた多くのクリエイターや移住者が集まり、カフェ文化や工芸、酒造りが発展して独自のライフスタイルを確立しています。 そんな東川町の魅力を、なんと札幌にいながらにして存分に味わえる特別企画『北海道・東川町がホテルをジャック！2026』が、2026年6月16日（火）から8月15日（土）