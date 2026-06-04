気象情報です。 九州北部地方は梅雨入りが発表されましたが、5日以降は曇りがちな天気が続きそうです。 ▽5日(金)の天気 ▽5日(金)の気温 ▽5日(金)の洗濯情報 ▽5日(金)の紫外線情報 ▽5日(金)の熱中症情報 ▽5日(金)のPM2.5予想 ▽5日(金)の海上 風と波 ▽週間天気