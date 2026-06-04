2026年6月4日、中国のSNS・微博（ウェイボー）に「日本人はなぜ現金の使用を好むのか」と題した投稿があり、中国のネットユーザーからさまざまな意見が寄せられている。投稿者は、「日本でコンビニや飲食店、娯楽施設などを利用すると、今でも現金決済が広く使われていることに気付くだろう。スマートフォン1台でほとんどの支払いが完結する中国の消費習慣とは大きく異なるが、それはなぜなのだろうか」と問い掛けた。その上で、「