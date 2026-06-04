東京・品川区の風俗営業が禁止されている地域で、性的なサービスを提供する店舗を営業したなどとして経営者の男ら4人が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者ら（実際の様子）宮崎幸三容疑者（58）ら4人は品川区東五反田で店舗型性風俗店の営業が禁止されている場所にも関わらず、男性客に性的なサービスを提供したなどの疑いがもたれています。警視庁によりますと、宮崎容疑者は去年12月に行政指導を受けていましたが、