元STU48の森香穂（29）が4日に自身のX（旧ツイッター）を更新し“デキ婚したのか?”といった声に言及した。森は1日に「いつも応援してくださっている皆さまへ」とし「私事ではありますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます。そして新しい命を授かり、現在お腹の中で大切に育んでいます」と結婚と妊娠を報告。ウェディングドレス姿やふっくらおなかも公開し「実はお腹超ぱんぱんで既に10キロ太ってま