高い吸収性をもつ石油由来の素材に匹敵する、植物由来の素材を使った尿漏れパッドが開発されました。【映像】植物由来の「尿漏れパッド」 吸収性を確かめる様子素材メーカーと、衛生用品を展開するスタートアップが開発したのは、「でんぷん」由来の吸収素材を使った尿漏れパッドです。一般的に紙おむつや生理用品といった高い吸収性が求められる製品には石油由来の「ポリマー」が入った素材が使われ、代替は難しいとされて