タイ発のBLドラマ『The Cursed Love／失われた都で見つけた愛』が2026年6月18日正午よりU-NEXTにて全話独占先行レンタル配信開始となる。これにあわせて、トレーラーやキャストコメント動画、公式サイトが一挙公開となっている。『The Cursed Love／失われた都で見つけた愛』が6月18日正午よりU-NEXTで独占レンタル配信開始『The Cursed Love／失われた都で見つけた愛』は、千年以上前に存在したとされる古代王国「タンブラリンガ