お笑い芸人の東野幸治が、5月29日に放送されたABCラジオ『東野幸治のホンモノラジオ』(毎週金曜25:00〜26:00)で、霜降り明星・粗品を絶賛した。東野幸治○「久しぶりに椅子をつくる人が出てきた」話題にあがったのは、粗品がMCを務めるだけでなく自ら出場者の選定からお題の考案、全審査までを担ったフジテレビ系特番『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』。東野は、「コア視聴率が1位で、TVerのランキングも1位って、すごい