相手のふとしたひと言や態度から「私のこと嫌いなのかな…」とすぐ考えてしまう人はいませんか?嫌われるのが怖いというのは自然な感情ではありますが、常にそう考えてしまうようであれば敏感になりすぎているかもしれません。この記事では、嫌われることを極端に怖がる人の特徴や心理、影響を解説したうえで心を軽くする方法や考え方を紹介します。嫌われることを極端に怖がる人の特徴まずは、嫌われることを極端に怖がる人に見