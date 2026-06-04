ライフネット生命保険は2026年6月1日、『親の入院・通院・介護に伴う子の負担実態調査』の結果を発表した。同調査は2026年4月2日〜3日、3年以内に親の入院・通院・介護において金銭的または時間的負担が発生した30〜69歳の男女824名を対象にインターネットで実施した。入院・通院・介護による子の実態事前に備えられること入院・通院・介護に対する親の準備状況について、39%が「特に準備はしていなかった」と回答した。実の親の貯