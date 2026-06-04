岐阜県神戸町の高齢者施設で、職員が利用者に暴行を加えた可能性があるとして県と町が調査です。 【写真を見る】｢カッとなってしまった｣ 特別養護老人ホームで利用者に暴行か 50代男性職員は出勤停止処分後に退職 岐阜･神戸町 岐阜県と神戸町が5月から指導監査に入っているのは、特別養護老人ホーム「ラック」です。 施設によりますと今年4月23日午後8時ごろ、夜勤中だった50代の男性職員が利用者の女性の部屋でト