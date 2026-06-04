梅雨の時期に注意が必要な4つのこと 梅雨の時期は、猫にとっても過ごしにくい季節です。高温多湿の環境は細菌や真菌の繁殖を活発にさせ、健康面でのトラブルが起きやすくなります。ここでは、飼い主さんが知っておきたい梅雨時のトラブルを4つ紹介します。 1.食中毒 高温多湿の環境では、食中毒の原因となる細菌が増殖しやすくなります。猫が食中毒を起こすと人間同様に嘔吐・下痢、発熱などの症状が見られます。