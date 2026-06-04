モデルでタレントの細川愛倫が3日、自身のインスタグラムを更新。花火大会を訪れた際のコーデを披露し、反響を呼んでいる。 【写真】おへそ見えてるっサンセットに映えるノースリーブ姿 細川は「Sunsetきれいすぎた」と記し、ドット柄が涼しげなホルターネックのノースリーブ姿のショットをアップした。頭の上にはサングラス、ノースリーブはウエストやや上のショー