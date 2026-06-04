高松北警察署 高松市の路上で小学生の女児にわいせつな行為をしたとして、香川県三木町の会社員の男（58）が逮捕されました。 警察によると、男は4月30日の午後1時30分ごろ、路上で帰宅中の女児の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。この日のうちに被害女児の母親から「娘が知らない男から声を掛けられ、性被害を受けた」と警察に届け出がありました。 警察が防犯カメラなどを調べた結果、男が