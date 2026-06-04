北九州市のマンションの一室でポーカー賭博場を開き、利益を得たなどとして、男2人が逮捕されました。 賭博開張図利などの疑いで逮捕されたのは、北九州市の無職、多田隼人容疑者（32）と、福岡県みやこ町の生花店従業員、大平海斗容疑者（32）です。2人は、去年9月からことし5月にかけて29回にわたり、北九州市小倉北区のマンションの一室で賭博場を開き、ポーカーで客に金を賭けさせ、利益を得るな