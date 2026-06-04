アントワープが水戸MF安藤晃希を獲得へJ1の水戸ホーリーホックに所属するMF安藤晃希が、ベルギー1部の名門アントワープへの移籍に近づいていると現地メディア「Nieuwsblad」が報じている。同メディアはクラブが移籍市場で活発に動いていると指摘したうえで、水戸で輝きを放つ18歳の安藤について「日本人ウインガーの獲得に近づいている」とレポートした。今年流通経済大付属柏高校から水戸へと加入した安藤は今季、スタメン出