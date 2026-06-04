内田篤人氏や丸山桂里奈氏、アニメ『ブルーロック』から潔世一もメンバーに名を連ねるGoogleは6月4日、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）とJFAソーシャルバリューパートナー契約を締結し、「Googleの日本サッカー応援団」を結成したことを発表した。今回の取り組みは、サッカーを観る人やプレーする人など、サッカーを愛するすべての人を支え、日本のサッカーをさらに盛り上げていくことを目的としている。メンバーには、