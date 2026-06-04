秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ」と「ＭＡＴＳＵＲＩ」が４日、東京・北区の北とぴあさくらホールで行われた。「キミパレ〜名曲アップデート！君と唄うヒットパレード〜」公開録音イベントに出演した。懐かしの名曲・歌謡曲をカバー、また同公演でしか見ることができないコラボレーションや、トークコーナーが実施された。第一部には演歌歌手の青山新が出演。オープニングは全員でＢＡＫＵＦＵーＳ