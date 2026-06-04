お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（４９）が４日に自身のインスタグラムを更新。短大生時代の貴重なショットを公開した。クロちゃんは「短大の時くらい痩せようかなー＃クロちゃん＃短大＃２年浪人して短大＃２０歳」とハッシュタグを交えてつづると、頭にタオルを巻いて、Ｔシャツに半ズボンを履いた姿の写真をアップした。この投稿には「足の筋肉すごいですね」「別人じゃん」「メッチャかっこいい」「普通に