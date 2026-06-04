◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人ーオリックス(4日、東京ドーム)巨人の田中将大投手が今季9度目の先発登板で、7回1失点112球の熱投を披露し降板しました。昨季日米通算200勝を達成した時と同じく小林誠司選手とバッテリーを組み臨んだこの一戦。初回は苦しい立ち上がりとなり、太田椋選手にタイムリーをあびるなど3安打1失点の立ち上がりとなります。それでも立ち直り2回は三者凡退。そのウラにキャベッジ選手の同点弾が飛び出します