立体感や透明感で人気の「ボンボンドロップシール」の偽物を販売するなどしたとして、京都府警は4日、商標法違反の疑いで、いずれも京都府八幡市の美容サロン経営の女性（36）と、交際相手で会社員の男性（40）を書類送検した。府警は、2人が昨年11月〜今年3月に計約1万点を販売し、300万円以上を売り上げたとみている。書類送検容疑は共謀し、1月31日夜、女性の経営する美容サロンで、客の男性（31）に偽物のボンボンドロップ