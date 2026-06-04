日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜２時間ＳＰ」が１日、放送され、元モーニング娘。で４人の母が登場した。ブラウン系のパンツのセットアップに、抜け感のある白いブラウス姿、サラサラの黒髪ショートで登場したのは市井紗耶香（４２）。「年齢とともに、“ほうれい線がすごい出てきたね”とか“首の皺がすごい増えたね”とか“お母さん体型になったね”とか、ネットですごく言われた時がすごく多くて。元アイドル