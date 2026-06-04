フィギュアスケート女子元世界女王の浅田真央さん（３５）が５月３１日に東京都内で行われた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（６月１２日公開）のスペシャルキッズダンスセッションに参加した。２０１７年の引退から９年。黒地に花柄の入ったジャケットパンツ姿、髪を後方で束ね、変わらない愛嬌ある笑顔で登場した。長身の細身や凛とした立ち姿は、現役時と変わらないように見えた。昨年にコーチ業の本格始動と「木下Ｍ