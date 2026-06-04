藤井聡太王将（23）への挑戦権を争う第76期王将戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社特別協力）は4日、大阪府高槻市の関西将棋会館で2次予選が指され、後手・菅井竜也八段（34）が高田明浩五段（23）に136手で勝利した。2次予選から登場の菅井は4期連続の挑戦者決定リーグ入りへ好発進した。振り駒の結果、菅井が先手になった将棋は56手で千日手成立。先後を入れ替えて指し直し、指し直し局も振り飛車党・菅井の三間飛車へ