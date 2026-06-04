「羽ばたく女性研究者賞」の（左から）小林天美さん、山口そのみさん、黒木祐子さん、森本真里子さん＝4日、東京都目黒区のポーランド大使館科学技術振興機構と在日ポーランド大使館は4日、国際的活躍が期待される若手の女性科学者に贈る第5回「羽ばたく女性研究者賞（マリア・スクウォドフスカ＝キュリー賞）」の最優秀賞に、情報科学が専門の黒木祐子さん（32）を選んだと発表した。同大使館で授賞式を開いた。現実世界の雑