自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）の妻で、元女優の里紗さんが3日放送の日本テレビ「人生が変わる1分間の深イイ話名門の家族は本当に幸せなのか？2時間SP」（後7・00）に出演。義父で元東京都知事の石原慎太郎さん（享年89）の仰天行動を明かした。24歳で伸晃氏と出会い、わずか半年後の1988年に結婚。伸晃氏は男4人兄弟の長男。弟の石原良純によると、石原家の面々は初の“お嫁さん”に「どう対応すればい