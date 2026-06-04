俳優の綾瀬はるかとお笑いコンビ・千鳥の大悟がＷ主演を務めた映画「箱の中の羊」が、韓国で今月１０日より公開されることが決定し、是枝裕和監督と俳優の耼木里夢が現地で記者会見を行ったと４日、韓国メディアのＹＴＮなどが報じた。記事によると、是枝監督は「韓国には友人がたくさんいるし、韓国映画（『ベイビー・ブローカー』）を演出した経験もあるため、特別な愛情がある」などとコメントしたという。