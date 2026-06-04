元NGT48でタレントの川越紗彩（25）が昨年10月に発売したファースト写真集のアザーカットで構成したデジタル写真集「なんとかなるかも」が、15日に発売されることが明らかになった。4日、収録カットが一部公開された。インドネシア・バリで撮影が行われた同写真集では「これまで見せたことのない“封印していた肌見せ”」に挑戦。開放的な雰囲気の中、ヒップの割れ目を初披露したハート型の黒ランジェリーや、透け感のあるピンクラ