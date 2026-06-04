わんちゃんは、大好きな飼い主さんの変化に敏感なもの。そんなわんちゃんたちが、風邪をひいてしまった飼い主さんの様子を代わるがわる見にやって来る光景が尊いと、再生回数11万回を超える反響を見せています。 わんちゃんたちが飼い主さんを見守る光景には、「頭が良い上に優しさと可愛らしさまで兼ね備えた、素敵な子たち」「こんな事されたら具合悪くなくても寝込んじゃう」と絶賛の声が寄せられることとなりました。