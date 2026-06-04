猫ちゃんに呼ばれて様子を見に行くと、そこには…『居るはずのない場所』に挟まるコーギーさんが…！？思わず笑ってしまうまさかの光景が話題になっているのです。 きちんと通報されてしまう、可愛い泥棒さんのお姿は記事執筆時点で109万回を超えて表示されており、5.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『にゃーん』と猫に呼ばれたので、ついて行った結果→犬が閉じこめられていて…